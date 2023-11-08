Шойгу: отношения РФ и КНР проходят испытания, несмотря на противодействие Запада

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Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что отношения России и Китая проходят испытания на прочность, несмотря на действия Запада. Об этом сообщает МО РФ.

«Несмотря на беспрецедентное противодействие Запада, наши отношения уверенно проходят испытания на прочность и имеют хорошие перспективы развития. В ходе встречи обсудим результаты деятельности за прошедший год, определим первоочередные задачи дальнейшего сотрудничества», – заявил Шойгу в ходе переговоров военных делегаций России и Китая в расширенном составе.



Сергей Шойгу отметил, что в условиях сложной международной обстановке встреча двух делегаций - яркая демонстрация того, что всестороннее развитие всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР остается одним из важнейших приоритетов внешней политики двух держав.

Глава делегации КНР Чжан Юся, в свою очередь, заметил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина укрепляет отношения двух стран. Он призвал смотреть в лицо вызовам, преодолевать сложности и непрерывно открывать новые грани военного сотрудничества.

Ранее Шойгу заявил, что, в отличие от агрессивных стран Запада, РФ и КНР не создают военный блок.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.