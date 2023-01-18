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Роскомнадзор сообщил о фейковой рассылке от его имени

Марина Крижановская
13:23 18.01.2023
Для уточнения нарушившего требования законодательства РФ адреса сайта в ложных письмах предлагалось открыть вложение.
Роскомнадзор сообщил о фейковой рассылке от его имени
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress
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Роскомнадзор (РКН) информировал, что от его имени происходит ложная рассылка. В частности, адресатам приходят уведомления об обнаружении на их ресурсах запрещенных материалов, а также оповещения о предстоящей блокировке.

«Зафиксирована рассылка фейковых уведомлений от имени Роскомнадзора. Фальшивые сообщения отправлены на электронные адреса других ведомств и компаний от имени управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Сообщения содержали информацию о выявлении на ресурсах адресатов запрещенных материалов или уведомления о предстоящей блокировке», - приводит заявление РКН агентство «Прайм».

Ведомство указало, что с адресов электронной почты i.strelets@rkn.gov.ru и ones@rkn.gov.ru могли прийти ложные письма в период с 16.00 до 19.00 17 января 2023 года. Для выяснения адреса сайта, нарушившего требования законодательства РФ, в ложных письмах предлагалось открыть вложение.

Ранее ученый из США предложил создать центр для противодействия украинской дезинформации (ЦПД). Поводом для этого предложения стала деятельность аналогичной организации, работающей на Украине.

В особенности ученого возмутило то, что ЦПД внес его имя в списки российских пропагандистов за его умеренную позицию, нежелание эскалации украинского кризиса и прямого втягивания США в конфликт.

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