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Вирусолог Альтштейн рассказал, опасен ли гонконгский грипп для России

Елизавета Егорова
13:19 08.11.2023
Гонконгский грипп практически не отличается от обычного гриппа, а его пандемия в прошлом веке была в 10 раз слабее недавней эпидемии COVID-19.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Сергей Венявский, РИА Новости
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В Пермском крае выявили три случая заражения гонконгским гриппом, однако переживать по этому поводу не стоит - от обычного гриппа он почти ничем не отличается. А пандемия этого заболевания в середине прошлого века была примерно в 10 раз менее опасной, чем недавняя эпидемия COVID-19.

«Это обычный штамм вируса гриппа фенотипа А/Н3N2. Он давно хорошо известен. Сейчас начинается сезон гриппа. Это первые случаи в этом году, но так он у нас каждый год», - рассказал «Звезде» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог добавил, что Гонконг является благоприятным местом для развития вирусов из-за влажного климата, большой плотности населения и активного размножения птиц.

«В 1968 году, когда началась пандемия, пошел он (вирус. - Прим. ред.) из Гонконга. Оттуда много что идет. Там народу много, там климат хороший, там влажно, хорошо размножаются птицы. Вообще, грипп может быть связан с птицами», - сказал Альтштейн.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал нашему телеканалу, что «главным топливом пандемии» являются учащиеся. Они, по словам Водовозова, являются и переносчиками, и людьми, которые «поддерживают этот сезон».

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