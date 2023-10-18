Врач Водовозов: школьников и студентов называют «главным топливом пандемии»

В этом году начало сезона подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ сместилось на октябрь.

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В России начался сезон подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Благодаря теплому сентябрю его начало сместилось на октябрь. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил медицинский блогер и врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Он отметил, что важную роль в начале «гриппозного сезона» играют учащиеся. Их, по его словам, обычно называют «главным топливом пандемии».

«Они в том числе являются и переносчиками, и людьми, которые поддерживают этот сезон», - подчеркнул Алексей Водовозов.

Ранее врачи спрогнозировали подъем заболеваемости сезонными вирусами, гриппом и коронавирусом в респираторном сезоне-2023/24. По словам эксперта Елены Эсауленко, ожидается тридемия.

Она отметила, что симптоматика болезней схожа. Это будет представлять сложность при постановке верного диагноза.