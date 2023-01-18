В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе ДНР

Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеский самолет был сбит в районе населенного пункта Яблоновка российской истребительной авиацией.

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В российском оборонном ведомстве рассказали об уничтожении вражеского самолета Су-25. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Кроме этого, он подвел суточный итог работы российских средств ПВО в зоне спецоперации. Зенитчики уничтожили семь вражеских бепилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Кривошеевка, Кременная, Червонопоповка и Краснореченское в ЛНР. Кроме этого, удалось перехватить украинский снаряд к РСЗО «Ольха» в районе Владимировки в ДНР.

Игорь Конашенков рассказал и о нанесенных за сутки ударах оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ. По его словам, огневое поражение было нанесено 76 украинским артиллерийским подразделениям, а также другим войскам противника в 103 районах.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 373 самолетов, 200 вертолетов, 2 898 беспилотников, 401 ЗРК, 7 563 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин РСЗО, 3 855 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 101 единицы специальной военной автотехники.

Также Конашенков сообщил об освобождении населенного пункта Соль в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов