Корпус мощнейшего в мире научного ядерного реактора установлен в России

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Корпус самой мощной в мире реакторной установки на быстрых нейтронах МБИР установлен на строительной площадке. Отмечено, что корпус изготовлен на «Атоммаше» - крупнейшем машиностроительном предприятии «Росатома». Он имеет тонкие стенки и весит более 83 тонн.

«МБИР (многоцелевой научно-исследовательский реактор на быстрых нейтронах четвертого поколения. - Прим. ред.) обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Его уникальные возможности позволят расширить изучение технологий двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания топливного цикла, а также помогут ускорить и обосновать создание безопасных ядерных энергетических установок четвертого поколения», - сообщил «Росатом» в своем Telegram-канале.

Также в ноябре «Росатом» в Египте начал возведение второго энергоблока на атомной электростанции «Эль-Дабаа». Эта АЭС станет первой на африканском континенте, построенной по российским технологиям.