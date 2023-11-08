СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели депутата ЛНР Филипоненко

Сын депутата ЛНР Михаила Филипоненко сообщил, что взрывное устройство было заложено под водительским местом автомобиля.

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Сын бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко подтвердил гибель отца.

Как передает RT, сын депутата Народного совета ЛНР Иван рассказал, что взрывное устройство было заложено под автомобилем там, где сидел водитель.

Следователи и криминалисты республиканского следственного управления СК России проводят осмотр места взрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР. Согласно сообщению ведомства, под днищем автомобиля в утреннее время произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ. Специалисты проводят на данный момент детальный осмотр автомобиля и места взрыва.

Напомним, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР и депутат Народного совета республики Михаил Филипоненко погиб в Луганске. В его автомобиле было заложено взрывное устройство.