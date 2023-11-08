Бывший начальник управления НМ ЛНР Михаил Филипоненко погиб при взрыве автомобиля
В автомобиле Михаила Филипоненко сработало взрывное устройство, сообщили в правительстве ЛНР.
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Депутат Народного совета ЛНР и бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб в Луганске. Об этом говорится в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики.
«В автомобиле Михаила Филипоненко сработало взрывное устройство», - уточняется в сообщении.
Ранее в Луганской Народной Республике украинские боевики обстреляли школу в Новочервоном. В этот момент в школе проходил детский праздник, сообщили в администрации Троицкого района.