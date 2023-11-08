Убивший мирного жителя за слово «паляниця» боевик ВСУ приговорен к 19 годам колонии

Украинский боевик Чередник застрелил гражданское лицо из-за того, что ему не понравилось, как тот произнес слово «паляниця».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинский боевик Антон Чередник был приговорен к 19 годам исправительной колонии строгого режима за убийство мирного жителя. Мужчине не понравилось, как тот произнес слово «паляниця» - разновидность украинского хлеба.

Инцидент произошел в марте 2022 года в поселке Мирный ДНР. Там Чередник остановил двух мирных жителей выстрелом из автомата, после чего приказал им лечь на землю и ударил одного стволом оружия по лицу.

На этом издевательства не закончились. Преступник заставил обоих людей раздеться, а после потребовал от одного из них правильно произнести слово «паляниця». Чередник посчитал, что он с этой задачей не справился, и выстрелил в мужчину из автомата. Потерпевший скончался.

Приговор злоумышленнику еще не вступил в силу. По версии защиты, он будет обжалован.

Напомним, что судить Чередника начали в апреле 2023 года. Это первое в России дело в отношении украинского военного, связанное с насилием над мирными жителями. Его рассматривали в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону.