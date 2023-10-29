В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ ударили по школе в ЛНР во время детского праздника

Никита Черненко
18:56 29.10.2023
В момент прилета украинского боеприпаса в школе находились дети и их родители, обошлось без жертв.
ВСУ ударили по школе в ЛНР во время детского праздника
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
Читайте нас на:

Школа в селе Новочервоное в ЛНР подверглась ракетной атаке со стороны ВСУ. Сообщение об этом опубликовала администрация Троицкого района в своем Telegram-канале.

Местные власти уточнили, что боеприпас упал в десяти метрах от образовательного учреждения в пятницу 27 октября. В тот момент в школе проходил детский праздник, получили повреждения лишь окна, двери и фасад здания.

«В очередной раз ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по мирным жителям. В школе в этот момент находилось около 20 детей и их родители. Чудом удалось избежать жертв», - говорится в заявлении.

Ранее поступила информация о ночном обстреле столицы Донецкой Народной Республики 29 октября. Всего по Донецку было выпущено 15 снарядов калибра 155 миллиметров, который является стандартом военного блока НАТО.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:39 В стране и мире
В США напомнили Израилю об ответственности за защиту населения Газы
16:53 В стране и мире
Видео
Сторонники ХАМАС вышли на митинг у Голубой мечети в Бейруте
15:17 В стране и мире
Видео
Во Флориде два человека погибли из-за стрельбы на вечеринке в честь Хэллоуина
15:09 В стране и мире
Видео
Журналист Чаленко: Царев после покушения находится в реанимации под охраной ФСБ
13:24 В стране и мире
Нетаньяху извинился за упреки в адрес израильских служб безопасности
Популярное
Президент Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.