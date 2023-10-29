ВСУ ударили по школе в ЛНР во время детского праздника

В момент прилета украинского боеприпаса в школе находились дети и их родители, обошлось без жертв.

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Школа в селе Новочервоное в ЛНР подверглась ракетной атаке со стороны ВСУ. Сообщение об этом опубликовала администрация Троицкого района в своем Telegram-канале.

Местные власти уточнили, что боеприпас упал в десяти метрах от образовательного учреждения в пятницу 27 октября. В тот момент в школе проходил детский праздник, получили повреждения лишь окна, двери и фасад здания.

«В очередной раз ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по мирным жителям. В школе в этот момент находилось около 20 детей и их родители. Чудом удалось избежать жертв», - говорится в заявлении.

Ранее поступила информация о ночном обстреле столицы Донецкой Народной Республики 29 октября. Всего по Донецку было выпущено 15 снарядов калибра 155 миллиметров, который является стандартом военного блока НАТО.