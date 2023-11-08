Шойгу заявил, что российско-китайские учения не направлены против третьих стран

Совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки РФ и КНР регулярно проводятся на суше, в воздухе и на море.

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики Чжан Юся.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы военного сотрудничества Москвы и Пекина. Глава российского оборонного ведомства отметил развитие отношений двух стран в военной области. Шойгу сообщил, что Россия и Китай регулярно проводят совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море.

«Все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга», - сказал министр.

Шойгу напомнил о переговорах с зампредом Центрального военного совета в Пекине. Встреча состоялась в конце октября на полях 10-го Сяншаньского форума. Министр указал на высокий уровень военного сотрудничества между Москвой и Пекином.

По словам главы российского оборонного ведомства, ключевую роль в укреплении стратегических связей России и Китая играют дружеские и доверительные отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Шойгу напомнил о прошедших в этом году встречах лидеров двух стран в российской и китайской столицах - Москве и Пекине, а также отметил нацеленность РФ на реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей.

В свою очередь Чжан Юся на переговорах с Сергеем Шойгу в Москве оценил уровень отношений России и Китая - они находятся на самом высоком уровне.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.