Журналист из Японии оценил российские инструменты для преодоления санкций Запада

Японец задумался: оказанное на Россию массированное давление должно было подорвать ее экономические возможности и оказать влияние на настроения ее граждан, но в целом этого не произошло.

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В Японии попытались проанализировать, что России помогает успешно преодолевать обрушившиеся на нее санкционные волны со стороны США и стран Запада. В материале японского журналиста Ватару Накамура приводятся два довода: параллельный импорт, разрешенный Правительством России, и менталитет россиян.

Журналист размышляет: приостановка экспорта полупроводников и импорта российских ресурсов, от которых зависела Европа, а также замораживание активов частных лиц и компаний, исключение банков из сети международных расчетов - все это должно было подорвать экономические возможности России и оказать влияние на настроения ее граждан.

Однако в беседах с россиянами японец был удивлен, когда нынешний кризис сравнивался ими с распадом СССР. По сравнению с советским «нынешний хаос мил».

«Еще хотелось бы затронуть менталитет граждан России. Когда я беру интервью у людей, я слышу такие заявления, особенно от людей в возрасте 40 лет и старше: "Мы пережили распад Советского Союза". Если таких граждан много, может быть, граждане России более жестко сопротивляются экономическим санкциям, чем цифры», - написал он для портала Yahoo News Japan.

Японский журналист также обратил внимание на продолжающуюся торговлю России с Индией и Китаем, «которые не входят в так называемые западные страны», на экспорт энергоносителей и их рост цен, которые «являются величайшим оружием России», а также на высокую самообеспеченность продовольствием и зерном.

«В действительности влияние санкций, безусловно, огромно, но российская экономика на удивление устойчива. Как и в случае со многими другими вещами, оценка России по западному образцу вводит в заблуждение», - подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать риски в экономике в 2023 году. Согласно его словам, важно «объективно оценивать все события, очень важно ничего не завышать, не занижать, а именно не преувеличивать, но и не преуменьшать, здесь важно все реально посчитать».