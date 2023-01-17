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Путин заявил, что нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать риски в экономике в 2023 году

Игнат Далакян
18:04 17.01.2023
Согласно словам президента РФ, важно объективно оценивать все события, происходящие в экономике страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать риски в экономике в 2023 году, важно объективно оценивать все события. Об этом российский лидер заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Очень важно объективно оценивать все события. Очень важно ничего не завышать, не занижать, а именно не преувеличивать, но и не преуменьшать. Здесь важно все реально посчитать», - заявил Владимир Путин.

Во время совещания глава Российского государства отметил, что прошедший год был очень сложным для Российской Федерации, однако стране удалось пройти через возникшие риски.

Ранее Владимир Путин заявлял, что ситуация в российской экономике остается стабильной, несмотря на санкции Запада против России. Согласно словам президента РФ, безработица в стране находится на уровне исторического минимума, а инфляция ниже ожиданий. Также глава государства отметил, что в стране наблюдается подъем промышленного производства, строительства и сельского хозяйства.

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