В Хабаровске появится храм-памятник погибшим в ходе спецоперации военнослужащим
В Хабаровске началось строительство храма-памятника воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери. Он будет посвящен российским бойцам, погибшим в ходе военных конфликтов, в том числе во время спецоперации на Украине.
На месте возведения нового сооружения заложили капсулу. В торжественной церемонии приняли участие врио командующего войсками Восточного военного округа Алексей Ртищев и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий совершил чин освящения закладного камня.
Новый храм будет расположен в Краснофлотском районе Хабаровска на улице Тихоокеанской.
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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов