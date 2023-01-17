Замминистра обороны РФ Иванов проверил ход строительства кадетского корпуса Следственного комитета
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов и глава СК РФ Александр Бастрыкин проверили ход строительства кадетского корпуса Следственного комитета в Петергофе. Военные строители возведут учебный корпус с актовым залом, столовой, спорткомплексом, общежитие на 420 мест.
Специалистам Минобороны предстоит отреставрировать ряд исторических объектов, приспособив их под нужды нового учебного заведения. Ранее сообщалось, что кадетский корпус возведут к осени.
Вместе с тем специалисты Минобороны России возрождают исторические корпуса академии Следственного комитета в Петербурге (бывшей Военной коллегии по набережной реки Мойки). Комплекс зданий выходит к реке Мойке, на улицу Декабристов и в сад дворца Юсуповых. Основной корпус, обращенный к реке, построили еще в 1740-х. Работы начались прошлым летом. Перед военными строителями была поставлена задача реконструировать четыре корпуса.
Между тем в октябре в Севастополе открыли кадетский корпус СК России имени В.И. Истомина.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов