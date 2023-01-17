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Замминистра обороны РФ Иванов проверил ход строительства кадетского корпуса Следственного комитета

14:49 17.01.2023
С нуля будут возведены учебный корпус с актовым залом, столовой, спорткомплексом, общежитие на 420 мест и другие объекты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Замминистра обороны РФ Тимур Иванов и глава СК РФ Александр Бастрыкин проверили ход строительства кадетского корпуса Следственного комитета в Петергофе. Военные строители возведут учебный корпус с актовым залом, столовой, спорткомплексом, общежитие на 420 мест.

Специалистам Минобороны предстоит отреставрировать ряд исторических объектов, приспособив их под нужды нового учебного заведения. Ранее сообщалось, что кадетский корпус возведут к осени.

Вместе с тем специалисты Минобороны России возрождают исторические корпуса академии Следственного комитета в Петербурге (бывшей Военной коллегии по набережной реки Мойки). Комплекс зданий выходит к реке Мойке, на улицу Декабристов и в сад дворца Юсуповых. Основной корпус, обращенный к реке, построили еще в 1740-х. Работы начались прошлым летом. Перед военными строителями была поставлена задача реконструировать четыре корпуса.

Между тем в октябре в Севастополе открыли кадетский корпус СК России имени В.И. Истомина.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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