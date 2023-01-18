В Греции премьера Мицотакиса назвали «королем газа без газа»

Разговоры о якобы планируемых поставках газа через Египет, Израиль, через Средиземное море названы «сказками для маленьких ребят» и информацией для внутреннего потребления.

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В Греции заявили о безальтернативности газовым поставкам из России, поступающим через Турцию. Также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис получил звание «короля газа без газа» за его намерение стать проводником американского СПГ на Украину.

Остается открытым вопрос: сможет ли такой газ, который будет в разы дороже российского, приобретать Украина. Свое мнение в беседе с РИА Новости выразил экс-советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.

«Мицотакис стал королем газа, не имея газа, как обычно бывает. Если он имеет в виду поставки американского СПГ через Грецию, то это вопрос долгий и старый и очень дорогой. Вопросом становится и сможет ли Украина покупать этот СПГ, который в разы будет дороже, чем российский газ, который поступает в Турцию. А другого выхода на газ у него нет», - рассказал он агентству.

Веланис назвал «сказками для маленьких ребят» и информацией для внутреннего потребления заявления о якобы планируемых поставках через Египет, Израиль, через Средиземное море. Экс-советник ожидает, что действующий премьер Греции начнет уговаривать Россию о поставках газа через Турцию.

«Он хочет поставлять то, чего у него нет или что дороже», - подытожил Димитрис Веланис.

В начале января сообщалось, что Турция начала работы по проекту газового хаба, предложенному Россией. В Минэнергетики и природных ресурсов Турции заявили, что предварительные сроки подготовки - это год и в настоящее время проводится оценка инфраструктуры, деталей.