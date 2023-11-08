Украинец Мойса рассказал, как заблудился и попал в плен к бойцам ВС РФ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Александр Мойса рассказал, как оказался на передовой. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

Александр проходил обучение в Киевской области и в Германии. Мужчину готовили как специалиста ремонтного взвода, в основном он занимался вождением и ремонтом техники.

В конце апреля Александр вернулся в Киевскую область, затем был переведен в Днепропетровск, после чего оказался на передовой. Вместе с сослуживцами должен был сменить военнослужащих на позиции, однако по дороге отряд заблудился и вышел на бойцов ВС РФ. Российские военнослужащие предложили украинцам сложить оружие и сдаться в плен, что они и сделали.

Накануне другой пленный заявил о высоких потерях в ВСУ. Так, на позиции, где он находился, осталось 16 из 60 человек. Украинец отметил, что российские бойцы относятся к пленным уважительно и человечно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.