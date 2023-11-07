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Пленный ВСУ заявил о высоких потерях, на позиции осталось 16 из 60 человек

11:44 07.11.2023
Украинец Виталий Сердюк отметил, что российские бойцы относятся к пленным уважительно и человечно.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Взятый в плен нашими бойцами Виталий Сердюк рассказал о серьезных потерях в ВСУ. Видео беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«Нас на позиции оставалось 16 человек, раньше было около 60», - признался он.

Начальство приказало украинцам занять позицию. В районе 11 утра они попали под обстрел ВС РФ. Российские военные вели огонь из минометов, танка и АГС.

«И те ребята, которые там были раньше нас, их начало "трехсотить" и "двухсотить". Мы потихоньку начали выносить их, оказывать первую помощь. Нам прислали новую группу из двоих человек ночью. Мы говорим старшему, что будем уходить, потому что нет смысла оставаться, нас просто "разберут". На следующее утро нам пришло подкрепление - из ДШВ (десантно-штурмовой взвод. - Прим. ред.) ребята», - рассказал Виталий.

Наутро снова начался обстрел, несколько человек из отряда погибли. Затем российские военные приступили к атаке.

«Нам предложили сдаться, и Малек сказал, что мы сдаемся. После этих слов кто-то выглянул, но кто-то из наших выстрелил ему в ответ. Началась стрельба. И одного точно, я знаю, положили, Паровоза. Второго сильно посекло - Малек, в общем, не дожил», - добавил пленный.

Российские военные взяли в плен украинцев и эвакуировали в безопасное место, где напоили и дали закурить. Виталий отметил человечное отношение со стороны бойцов ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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