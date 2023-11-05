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Axios: в штабе Байдена возникли разногласия из-за поддержки Израиля

Анна Ушакова
07:10 05.11.2023
Демократы старшего поколения выражают произраильскую позицию, в то время как молодые участники партии выражают сочувствие положению палестинцев.
Axios: в штабе Байдена возникли разногласия из-за поддержки Израиля
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В избирательном штабе Байдена возник раскол из-за поддержки Израиля. Об этом сообщает портал Axios.

По данным портала, в Национальном комитете Демократической партии США демократы старшего поколения поддерживают помощь Израилю, в то время как молодые участники партии выражают сочувствие палестинцам.

Сообщается, что некоторые сотрудники комитета в смятении, в том числе из-за погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Один из участников партии, заявил порталу, что задумывается об уходе в отставку из-за «решительной поддержки Израиля» со стороны Байдена.

«Президент сосредоточил свою кампанию 2020 года на "Битве за душу нации", но похоже, что администрация в настоящее время ведет битву за свою собственную душу», — сообщил чиновник партии.

Также в сообщении портала говорится о том, что некоторые сотрудники Национального комитета Демократической партии обеспокоенны электронными письмами и телефонными звонками от спонсоров-демократов, недовольных политикой американских властей.

19 октября стало известно о том, что общий рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордно низких 37%. Согласно сведениям всеамериканского экономического опроса, поддержка Байдена находится на рекордно низком уровне, это может привести к тому, что Байден проиграет бывшему президенту Америки Дональду Трампу.

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