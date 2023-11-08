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Расчет РСЗО «Ураган» обрушил удар на позиции боевиков под Угледаром

Владислав Кустов
Анастасия Бобылева
07:47 08.11.2023
Несмотря на то, что «Ураган» предназначен для площадных целей, наши артиллеристы научились бить из него точечно, поражая объекты противника.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Под Угледаром на Южно-Донецком направлении зоны СВО работает расчет РСЗО «Ураган» группировки «Восток». Артиллеристы бьют по живой силе и опорным пунктам противника. В третий раз за сутки расчет выезжает на позиции.

Автомобилю «Урал», на котором едут бойцы, не страшна грязь, эту машину называют королевой осенней распутицы.

«У нее все ведущие колеса. Все восемь. По грязи идет хорошо», - комментирует механик водитель «Старый».

В работе осколочно-фугасными боеприпасами совсем не обязательно выпускать полный пакет снарядов. Достаточно нескольких ракет. При ее попадании  практически ничего не имеет шансов уцелеть. Она сочетает в себе сразу несколько поражающих факторов, среди которых десятки, если не сотни осколков.

«Ураган» - оружие для поражения площадных целей, он способен накрыть залпом сразу почти 45 гектаров, однако бойцы за время СВО научились бить точечно. Первый снаряд пристрелочный, второй точно в цель.

Такая тактика особенно актуальна  при контрбатарейной борьбе, когда нужно уничтожить, например, артиллерийское орудие противника. И тут требуется особое состояние готовности расчета. Боевики не должны успеть свернуть гаубицу и уехать с огневой точки.

Ранее российские «Грады» ударили по скоплению националистов на Краснолиманском направлении. Противник, находившийся на дистанции около 10 километров, был уничтожен.

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