Расчеты «Градов» ударили по скоплению ВСУ на Краснолиманском направлении

Противник, находившийся на дистанции около 10 километров, был уничтожен.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ обнародовало кадры с боевой работой расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа на Краснолиманском направлении. В описании к видео сказано, что российские артиллеристы поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

Получив от разведчиков координаты противника, военнослужащие прибыли в заданный район. На опубликованных ведомством кадрах показано, как заряжается машина и реактивные снаряды вылетают с направляющих, устремляясь к целям. Противник находился на расстоянии порядка 10 километров.

Огонь ведется по площадям, а камеры беспилотников фиксируют результаты ударов. Отстрелявшись, расчеты меняют позицию, маскируют машину, пополняют боекомплект.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.