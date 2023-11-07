Расчеты «Градов» ударили по скоплению ВСУ на Краснолиманском направлении
Министерство обороны РФ обнародовало кадры с боевой работой расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа на Краснолиманском направлении. В описании к видео сказано, что российские артиллеристы поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины.
Получив от разведчиков координаты противника, военнослужащие прибыли в заданный район. На опубликованных ведомством кадрах показано, как заряжается машина и реактивные снаряды вылетают с направляющих, устремляясь к целям. Противник находился на расстоянии порядка 10 километров.
Огонь ведется по площадям, а камеры беспилотников фиксируют результаты ударов. Отстрелявшись, расчеты меняют позицию, маскируют машину, пополняют боекомплект.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.