В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Расчеты «Градов» ударили по скоплению ВСУ на Краснолиманском направлении

10:49 07.11.2023
Противник, находившийся на дистанции около 10 километров, был уничтожен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны РФ обнародовало кадры с боевой работой расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа на Краснолиманском направлении. В описании к видео сказано, что российские артиллеристы поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

Получив от разведчиков координаты противника, военнослужащие прибыли в заданный район. На опубликованных ведомством кадрах показано, как заряжается машина и реактивные снаряды вылетают с направляющих, устремляясь к целям. Противник находился на расстоянии порядка 10 километров.

Огонь ведется по площадям, а камеры беспилотников фиксируют результаты ударов. Отстрелявшись, расчеты меняют позицию, маскируют машину, пополняют боекомплект.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:18 В стране и мире
Захарова: заявление о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у Израиля
10:07 В стране и мире
Пострадавший от обломков украинского БПЛА в Севастополе получил тяжелое ранение
09:12 В стране и мире
«Ъ»: Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер
06:44 В стране и мире
Силы ПВО отразили атаку 17 беспилотников в Крыму
04:00 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала жителя ДНР при попытке передачи Украине секретных данных
Популярное
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.