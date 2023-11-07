В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ъ»: Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер

Игнат Далакян
09:12 07.11.2023
Подготовленный документ допускает исключения «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».
«Ъ»: Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Читайте нас на:

Министерство транспорта подготовило новые требования к установке дорожных камер. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одну из редакций проекта.

Как пишет издание, власти выступают против размещения комплексов, которые фиксируют нарушения, на расстоянии чаще чем в один километр в населенных пунктах, а за городом - чаще чем пять километров. Подготовленный документ допускает исключения «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».

В числе других предложений оказалось требование не вешать приборы таким образом, чтобы они закрывали собой светофоры и дорожные знаки. Также передвижные камеры, установленные за городом, следует обозначать не только стационарными знаками, но и информационными щитами с указанием «контролируемых условий и режимов движения», говорится в проекте. Еще одним положением документа стало предложение ставить щиты за 150-300 метров до зоны съемки, чтобы водители могли их увидеть на любой полосе движения с расстояния не меньше 100 метров.

Ранее в России разрешили автомобилистам устанавливать квадратные номера спереди транспортного средства. До этого за установку такого «нестандартного» номера могли оштрафовать на 500 рублей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:12 В стране и мире
«Ъ»: Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер
08:05 В стране и мире
Один человек пострадал в результате падения обломков украинского БПЛА в Севастополе
06:44 В стране и мире
Силы ПВО отразили атаку 17 беспилотников в Крыму
04:00 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала жителя ДНР при попытке передачи Украине секретных данных
02:23 В стране и мире
Крыша ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась из-за пожара
Популярное
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.