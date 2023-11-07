«Ъ»: Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер

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Министерство транспорта подготовило новые требования к установке дорожных камер. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одну из редакций проекта.

Как пишет издание, власти выступают против размещения комплексов, которые фиксируют нарушения, на расстоянии чаще чем в один километр в населенных пунктах, а за городом - чаще чем пять километров. Подготовленный документ допускает исключения «в зависимости от расположения мест концентрации ДТП».

В числе других предложений оказалось требование не вешать приборы таким образом, чтобы они закрывали собой светофоры и дорожные знаки. Также передвижные камеры, установленные за городом, следует обозначать не только стационарными знаками, но и информационными щитами с указанием «контролируемых условий и режимов движения», говорится в проекте. Еще одним положением документа стало предложение ставить щиты за 150-300 метров до зоны съемки, чтобы водители могли их увидеть на любой полосе движения с расстояния не меньше 100 метров.

Ранее в России разрешили автомобилистам устанавливать квадратные номера спереди транспортного средства. До этого за установку такого «нестандартного» номера могли оштрафовать на 500 рублей.