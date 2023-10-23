«Ъ»: в России разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля

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Российские водители получили право устанавливать нестандартные номера на автомобили.

Как пишет «Комерсантъ», Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы Российской Федерации разъяснения в связи с нововведением.

«Еще месяц назад "нестандартные" госрегзнаки были разрешены только сзади», - отмечается в публикации.

В статье говорится, что Российская автомобильная ассоциация указала на неудобства, которые испытывают владельцы машин из-за существующего запрета. К примеру, собственники японских, американских и некоторых советских машин были вынуждены пользоваться двумя комплектами номеров. Как пишет автор, ранее за установку нестандартного номера спереди машины грозил штраф 500 рублей.

Ранее в Центре организации дорожного движения напомнили о необходимости заменить российским автомобилистам летнюю резину на зимнюю. Было отмечено, что при падении температуры летняя резина становится твердой и ухудшается ее сцепление с дорогой.