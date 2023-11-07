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Финляндия пустила «Спасатель Карев» в свои воды для ремонта кабеля связи «Балтика»

Ирина Елагина
09:12 07.11.2023
О повреждении кабеля стало известно еще в октябре, но финская сторона откладывала выдачу разрешения на ремонтные работы в своих территориальных водах из-за инцидента на Balticconnector.
Финляндия пустила «Спасатель Карев» в свои воды для ремонта кабеля связи «Балтика»
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Власти Финляндии дали согласие на проведение ремонтных работ поврежденного российского кабеля связи «Балтика» в своих территориальных водах. Для проведения обследования места повреждения и замены аварийного участка судно «Спасатель Карев» получило допуск в часть Финского залива, находящегося в экономической зоне Финляндии.

«Российское ремонтное судно "Спасатель Карев" 6 ноября 2023 года начало ремонтные работы на кабеле связи "Балтика" компании "Ростелеком" в Финском заливе», - приводит РИА Новости информацию Министерства труда и экономики Финляндии.

В финском министерстве уточнили, что об аварии стало известно еще в октябре, и три недели назад, 12 октября, Ростелеком направил запрос в Хельсинки о необходимости провести ремонтные работы, но был получен отказ в связи с расследованием утечки на газопроводе Balticconnector.

Ранее сообщалось о приостановке деятельности подводного газопровода между Эстонией и Финляндией - он бездействует с 8 октября из-за обнаруженной утечки. По информации руководства Balticconnector, трубопровод отремонтируют к весне будущего года. Рассматриваются две основные версии инцидента: случайный удар якорем и диверсия.

Известно, что кабель «Балтика» проходит по дну Финского залива от Санкт-Петербурга до Калининграда, его протяженность порядка 1 000 км, часть проводов находится в экономической зоне Финляндии и Швеции.

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