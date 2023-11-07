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Экс-премьер Израиля Барак призвал завершить операцию в Газе в ближайшие недели

Игнат Далакян
09:58 07.11.2023
По словам бывшего израильского премьера, с американской стороны все чаше звучат призывы поставить гуманитарную паузу в боевых действиях.
Экс-премьер Израиля Барак призвал завершить операцию в Газе в ближайшие недели
© Фото: IDF, XinHua, Globallookpress
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Бывший премьер-министр Израиля и экс-министр обороны страны Эхуд Барак выразил мнение, что ЦАХАЛ не сможет вести длительную операцию против радикального палестинского движения ХАМАС в Газе. Ее необходимо закончить в ближайшие две три-недели из-за возрастающего недовольства западных стран, особенно Соединенных Штатов, отметил политик.

Газета Politico пишет, что по словам бывшего израильского премьера, трения с американцами по поводу наступления будут возрастать.

«Америка не может диктовать Израилю, что делать, но и мы не можем их игнорировать», - подчеркнул Барак, отметив роль США как главного гаранта безопасности Израиля.

По словам Эхуда Барака, в последнее время риторика американских властей изменилась, и все чаше звучат призывы поставить гуманитарную паузу в боевых действиях.

Ранее появилась информация о пяти погибших сотрудников Организации Объединенных Наций в секторе Газа за сутки. Общее количество жертв среди представителей БАПОР, начиная с 7 октября составило 88 человек.

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