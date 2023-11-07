В Турции объяснили причину отказа главы МИД обнять Блинкена

По данным турецких СМИ, нежелание главы МИД приветственно обнять приехавшего американского госсекретаря связано с острой ситуацией в Газе и допущенной ранее невежливостью Блинкена.

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По данным турецких СМИ, сдержанный прием приехавшего в Анкару с официальным визитом госсекретаря США Энтони Блинкена связан с допущенной ранее невежливостью американского дипломата и поддержкой, которую Вашингтон оказывает Тель-Авиву в войне с ХАМАС.

«Госсекретаря США Блинкена, приехавшего в Анкару на фоне резни в Газе, встретили сдержанно. Министр иностранных дел Хакан Фидан передал Блинкену послание о «немедленном прекращении огня» во время 2,5-часовой встречи», - пишет Hürriyet.

Журналисты обратили внимание, что «во время встречи Блинкен протянул руку для объятий, но Фидан помешал ему сделать это и лишь пожал руку». По информации издания, Блинкен не сразу вышел из машины к ожидающему его у входа в здание МИД Турции Фидана, так как разговаривал в это время по телефону.

«Фидан вернулся в здание. Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его», - отметили в СМИ.

Репортеры также обратили внимание, что «отстраненная позиция Фидана» продолжалась и во время позирования с Блинкеным для прессы.

Ранее сообщалось, что визит Блинкена не оправдал ожиданий Вашингтона, так как США не смогли предложить реальный план прекращения войны Израиля и ХАМАС и не нашли поддержки ни в одной из арабских стран.