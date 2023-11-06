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Турне Блинкена по Ближнему Востоку показало потерю влияния США на регион

Алексей Самолетов
Марина Крижановская
20:13 06.11.2023
Госсекретарь США не смог предложить удовлетворяющие арабские страны условия, а западная пресса начала писать о том, что, если США продолжат поддерживать Израиль, то останется в изоляции на мировой арене.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
Самолетов
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Очередное турне по Ближнему Востоку американского госсекретаря Энтони Блинкена. Встречи с министрами иностранных дел в Иордании, Ливане, Ираке и Турции. Белый дом снова пытается перетянуть на свою сторону весь регион, но при этом Вашингтону нечего предложить арабским странам. Перемирия и эвакуации мирных людей не будет.

«Мы считаем, что любое перемирие лишь позволит террористам из ХАМАС перегруппироваться и повторить то, что они сделали 7 октября. Мы не можем принять этот факт. Мы поддерживаем право Израиля на самозащиту, более того, это обязанность Тель-Авива - сделать так, чтобы такая атака никогда больше не повторилась», - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь 4 ноября в Иордании.

Вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади в тот же день заявил, что приоритет арабских стран сейчас в том, чтобы спасти невинные жизни и остановить разрушение Газы, а также «расчеловечивание ее жителей».

О том, что поездка американского госсекретаря провалилась, в открытую пишет чуть ли не вся западная пресса. Никакие слова и заверения Белого дома не исправят того, что Израиль сделал с сектором Газа. Американская NBC предупреждает: если Вашингтон продолжит поддерживать Израиль, то от него отвернутся союзники и его ждет международная изоляция.

«Гуманитарный кризис в Газе обостряется, число погибших мирных людей растет, и в администрации Байдена растет обеспокоенность по поводу того, как именно израильтяне ведут войну, и можно ли вообще ими управлять. В Белом доме опасаются, что США могут стать все более изолированными на мировой арене из-за тесных связей Байдена с Израилем. Байдена будут обвинять в действиях израильских военных, и это также неизбежно отразится на его рейтинге», - сообщило СМИ.

Неудачу американской миссии на Ближнем Востоке предопределил пятничный визит Блинкена в Израиль. По информации журналистов, госсекретарь США должен был договориться с Нетаньяху о приостановке военных действий. Но получилось все ровно наоборот.

«Блинкен прилетел в Израиль для того, чтобы остановить военную операцию Израиля. Но после встречи с ним Нетаньяху заявил, что пауз не будет и военные действия продолжатся с еще большей силой. Все предупреждения и просьбы Блинкена были просто проигнорированы», - написала британская газета The Guardian.

Вашингтон, похоже, потерял возможность влиять на решения Тель-Авива. Израиль явно настроен на максимальную эскалацию. Чего стоят только слова израильского министра по делам Иерусалима и наследию, который заявил, что ядерный удар по Газе - это один из вариантов быстрого завершения конфликта. Ситуацию попытался сгладить Нетаньяху, который заявил, что такие слова «оторваны от реальности». Сразу же после этого, на встрече с военными летчиками, израильский премьер призвал воевать до последнего.

«Не будет никакого перемирия, мы говорим это и нашим союзникам и нашим врагам. Мы продолжим сражаться, пока не уничтожим противника, у нас нет альтернативы. Мы сражаемся до полной победы!», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 ноября.

Более подробно о том, как палестино-израильский конфликт рассорил полмира, включая высокопоставленных европейских чиновников Урсулу фон дер Ляйен, Жозепа Борреля и Шарля Мишеля, и способна ли ООН еще выполнять возложенные на нее мировым сообществом функции - смотрите в репортаже Алексея Самолетова.

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