В стране и мире Командир группы «Викинг» назвал причину наплыва иностранных наемников на Украину Елизавета Потейчук Командир отметил, что российские бойцы сражаются за страну, в то время как наемники едут на Украину зарабатывать. © Фото: Edgar GutiÃrrez, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Мобилизационный резерв Украины исчерпывается, поэтому нехватка людей компенсируется наплывом иностранных наемников. Такое мнение выразил командир российской группы «Викинг». Он добавил, что наемники сражаются с мотивом заработать, выполнить свою работу. «Мы-то сражаемся за свое, мы сражаемся за свою страну, у нас есть некий патриотизм, мы понимаем, что если мы не сделаем это сейчас, завтра эта беда придет в наши семьи, а там к каким им семьям что придет?», - сказал командир в беседе с РИА Новости. Ранее военный эксперт разъяснил «Звезде», какие цели преследуют польские наемники на Украине. Эксперт также подчеркнул, что среди всех союзников киевского режима поляки и прибалты больше всех проявляют русофобию. Экспертное мнение и аналитика