Мэр Донецка сообщил о трех погибших в результате обстрела Калининского района

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Калининского района города со стороны украинских боевиков погибли три человека - мужчина и две женщины. Также Кулемзин отметил, что в настоящее время продолжается разбор завалов на месте обрушения торгового центра.

«Продолжается разбор завалов на месте офисно-торгового центра, который обрушился вчера во время карательного обстрела Калининского района. По последним данным, погибли 3 человека: мужчина 1959 г. р., женщины 1975 и 1977 г. р.», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Утром 16 января снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) боевики атаковали Донецк. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), националисты выпустили три ракеты. От обстрела со стороны националистов пострадали супермаркет, аптека и жилой дом.