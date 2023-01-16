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Работу спасателей после обстрела боевиками Калининского района Донецка показали на видео

Елизавета Потейчук
Андрей Лазарев
12:40 16.01.2023
В результате обстрела Калининского района пострадали четыре человека, сообщил мэр Донецка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры работы спасателей после обстрела Калининского района Донецка со стороны украинских националистов. Судя по видео, сотрудники экстренных служб ведут поиски выживших жителей после обрушения дома.

Напомним, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Калининского района пострадали четыре человека. Градоначальник добавил, что украинской атакой были частично обесточены Киевский и Ворошиловский районы. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Утром 16 января снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) боевики атаковали Донецк. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), националисты выпустили три ракеты. От обстрела со стороны националистов пострадали супермаркет, аптека и жилой дом.

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