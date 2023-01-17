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В Запорожье начался глобальный ремонт водных сетей

Виктория Косогляденко
Анастасия Бобылева
05:01 17.01.2023
Реконструкция позволит провести воду в села, где она была недоступна, а также улучшить качество воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В селе Владимировка начались ремонтные работы в рамках глобальной реконструкции водных сетей в Мелитопольском районе. Ремонт должен помочь подключить новых потребителей, улучшить качество воды и обеспечить бесперебойную ее передачу.

Сейчас в некоторых селах вообще нет воды или есть только техническая. Помимо этого, сельские жители раньше часто сталкивались с проблемой отсутствия воды в течение нескольких дней, при этом за нее приходилось платить. Это случалось из-за прорывов магистральных труб.

«Сейчас мы находимся на ремонте этого объекта, объект достаточно долгое время находился без ремонта, не выделялись средства. Средства, полученные от реализации воды уходили в непонятном направлении, сейчас они остаются здесь, и это позволяет проводить ремонтные работы», - рассказал глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута, присутствующий на ремонтных работах во Владимировке.

Планируется, что через некоторое время в порядок приведут магистраль Акимовка-Бердянск длиной 150 км.

Ранее в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях начали выдавать социальную карту «Для своих». Жители новых территорий РФ могут получить ее в любом отделении ПСБ.

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