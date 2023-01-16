В ЕК призвали Россию не брать у иностранных авиакомпаний плату за полеты над Сибирью

Хенрик Хололей полагает, что данный вопрос станет актуальным после того, как Запад снимет ограничения на полеты над Россией.

© Фото: James Arthur Gekiere, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Россия в ближайшем будущем должна прекратить требовать у иностранных авиакомпаний деньги за полеты над территорией Сибири. По его мнению, этот вопрос станет актуальным после того, как Запад снимет ограничения, наложенные после 24 февраля 2022 года.

«Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть - транссибирские роялти. После открытия российского воздушного пространства бизнес будет вестись по-другому», - цитирует Reuters слова Хололея.

Ранее стало известно, что зарубежные авиакомпании просят разрешить полеты пассажирских самолетов всего с одним пилотом на борту, ибо таким образом они смогут экономить на зарплате экипажей. Перевозчики свыше 40 стран, включая Германию, Великобританию и Новую Зеландию, по данным Bloomberg, обратились в ООН с соответствующим заявлением.