Сбитый ВС РФ гигантский дрон украинских боевиков нашли под Артемовском

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские бойцы сбили гигантский дрон украинских националистов под Артемовском. Подержать в руках огромный беспилотник удалось корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику. Дрон имеет шесть винтов, он нес на себе четыре гранаты.

Также дрон оснащен двумя аккумуляторами, от которых работает система сброса. Есть и видеокамера с прибором ночного видения. Сам беспилотник летает на бензине. Российские бойцы сбили его при помощи стрелкового оружия. Так как дрон летает шумно и светится в темноте, эта цель оказалась доступной для наших военнослужащих.

Ранее белорусские силовики перехватили беспилотник на границе с Украиной. Квадрокоптер не имел опознавательных знаков, а также был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.