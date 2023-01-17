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Сбитый ВС РФ гигантский дрон украинских боевиков нашли под Артемовском

Игорь Лапик
07:04 17.01.2023
Российские военнослужащие сбили беспилотник при помощи стрелкового оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские бойцы сбили гигантский дрон украинских националистов под Артемовском. Подержать в руках огромный беспилотник удалось корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику. Дрон имеет шесть винтов, он нес на себе четыре гранаты.

Также дрон оснащен двумя аккумуляторами, от которых работает система сброса. Есть и видеокамера с прибором ночного видения. Сам беспилотник летает на бензине. Российские бойцы сбили его при помощи стрелкового оружия. Так как дрон летает шумно и светится в темноте, эта цель оказалась доступной для наших военнослужащих.

Ранее белорусские силовики перехватили беспилотник на границе с Украиной. Квадрокоптер не имел опознавательных знаков, а также был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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