Печь с трубой из снаряда: как выглядит укрытие российских бойцов под Артемовском

Военнослужащие соорудили печь с трубой из снаряда РСЗО «Град» для обогрева помещения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик побывал в укрытии российских бойцов во время минометного обстрела под Артемовском. Подвал располагается в местности, где ранее был дачный поселок.

Бойцы соорудили самодельную цинковую печь, причем ее труба сделана из снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Также в подвале есть кровати и все необходимое для нахождения в прифронтовой зоне.

Также «Звезда» продемонстрировала оставленное националистами под Артемовском иностранное оружие. В частности, съемочная группа обнаружила немецкие гранатометы и ящик для патронов, предназначавшихся для крупнокалиберного пулемета Browning.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.