Из-под обломков здания в Калининском районе Донецка извлечены тела двух женщин

Две женщины 1975 и 1977 г.р. погибли в результате обрушения здания после удара по нему националистами.

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Из-под обломков обрушившегося в результате обстрела со стороны украинских националистов здания в Донецке извлекли тела двух женщин.

Экстренные службы Донецкой Народной Республики сообщили, что в здание в Калининском районе города попал взрывоопасный предмет. Это привело к его обрушению.

В настоящее время продолжаются разборы завалов. Сообщается, что в 23:50 16 января спасатели из-под обломков извлекли тело погибшей женщины 1977 года рождения.

Позднее, 17 января, в 02:28 было найдено тело женщины 1975 года рождения. Информацию приводит МЧС Донецкой республики.

Ранее ночью украинские националисты обстреляли Харцызск в ДНР ракетами из реактивной артиллерии. Удары наносились в 01:12 из населенного пункта Константиновка.