В стране и мире «Страна.ua»: на Украине признали взятие Соледара российскими военнослужащими Анастасия Бобылева Командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил об уходе боевиков из Соледара. © Фото: Rick Mave Keystone Press Agency Global Look Press Читайте нас на: На Украине признали взятие Соледара российскими военнослужащими. Об этом пишет интернет-издание «Страна.ua». «Командир с позывным "Мадьяр" заявил, что россияне заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ», - говорится в публикации. Украинский военный заявил, что фронт сейчас находится за пределами города. Однако украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что бои продолжают идти. Ранее жители Соледара поделились, как российские военнослужащие помогли им пережить штурм города. В ходе боев ВС РФ эвакуировали местных жителей в ближайшие населенные пункты ЛДНР. Экспертное мнение и аналитика