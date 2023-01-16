В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Страна.ua»: на Украине признали взятие Соледара российскими военнослужащими

Анастасия Бобылева
05:32 16.01.2023
Командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил об уходе боевиков из Соледара.
«Страна.ua»: на Украине признали взятие Соледара российскими военнослужащими
© Фото: Rick Mave Keystone Press Agency Global Look Press
Читайте нас на:

На Украине признали взятие Соледара российскими военнослужащими. Об этом пишет интернет-издание «Страна.ua».

«Командир с позывным "Мадьяр" заявил, что россияне заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ», - говорится в публикации.

Украинский военный заявил, что фронт сейчас находится за пределами города. Однако украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что бои продолжают идти.

Ранее жители Соледара поделились, как российские военнослужащие помогли им пережить штурм города. В ходе боев ВС РФ эвакуировали местных жителей в ближайшие населенные пункты ЛДНР.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Врачи медбатальона показали, как в полевых условиях работают с раненными с передовой
22:01 В стране и мире
Видео
Пассажир рухнувшего в Непале самолета снял на видео момент катастрофы
19:09 В стране и мире
Зеленский ввел санкции против почти 200 россиян
18:04 В стране и мире
Спектакль «Лес», в котором играл Назаров, отменили в МХТ им. Чехова
17:58 В стране и мире
«Ангарский маньяк» Попков признался в новых убийствах
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.