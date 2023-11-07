Бойцы бригады «Тигр» ВВО рассказали, как справляются со снайперами противника

Как рассказывают бойцы бригады «Тигр», при обнаружении наших снайперов противник старается уничтожить их любым способом, вплоть до использования «Градов».

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Снайперы добровольческой бригады «Тигр» показали свою боевую подготовку на полигоне. Они также рассказали, как борются со снайперами со стороны противника.

Группа снайперов добровольческой бригады «Тигр» Восточной группировки войск состоит из особых бойцов. Сюда не берут, как говорится, по объявлению. Каждому снайперу пришло индивидуальное приглашение. И выбрали их по разным критериям, главный из которых, конечно, богатый стрелковый опыт. Есть в группе даже олимпийский чемпион по стрельбе. Но и риск у них тоже соответствующий.

«Снайпер - это "красная тряпка" для противника. Если будет обнаружен снайпер, работа снайпера, то обязательно туда выпустят все, вплоть до пакета "Градов". Мы уже сталкивались неоднократно», - рассказывает боец с позывным «Тренер».

Наши военнослужащие для борьбы со снайперами противника нашли особый подход. На больших расстояниях, не подставляя стрелка, они работают противотанковыми ракетными комплексами.

При помощи ПТУР, объяснил снайпер с позывным «Шпак», можно легко достать до врага и уничтожить сразу нескольких боевиков. Так можно избежать снайперских дуэлей и минимизировать свои потери.

На полигоне снайперы отрабатывают все ситуации, которые возникали в ходе боевых выходов, или, как они их называют, «забросов». Под каждую задачу подбирается особое оружие.

Для крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК не имеет значения, вышел противник на открытую местность или находится за укрытием. Ее называют антиматериальной. Калибр 12,7 способен пробить и кирпичную кладку, и даже легко бронированную технику.

В арсенале снайперов из дальневосточной добровольческой бригады «Тигр» есть винтовки легче и поэтому мобильнее, но с меньшей дальностью стрельбы. Такова, например, винтовка командира с позывным «Тренер». У каждого снайпера, по его словам, с оружием личные отношения.

«Я ее назвал Наденька, это, наверное, такое, знаете, доброе русское имя. Не буду говорить ассоциации. После того, как основной винтовкой стала эта, я в нее влюбился. Эта винтовка стала Наденькой. Ту пришлось переименовать. Это, да, моя любимая Наденька», - рассказал он.

Он также отметил, что это оружие очень мягкое и точное, и работать с ним одно удовольствие.

На полигоне снайперы проводят немного времени. Всего сутки, чтобы разобрать вновь возникшую боевую ситуацию. А уже завтра они снова отправятся на свой, как они говорят, «заброс» на передовую.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры боевой подготовки российских снайперов в тылу СВО. Опытные бойцы оттачивают навыки на полигоне, работая в пятерках. Во время тренировок у военнослужащих как раз есть возможность сработаться и привыкнуть друг к другу.