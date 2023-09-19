«На нас снарядов не жалеют»: как готовят снайперов в тыловой зоне СВО

В тыловой зоне спецоперации готовят снайперов для работы в самых сложных операциях. На полигоне навыки оттачивают в основном уже опытные бойцы. Из них формируют пятерки, состав которых держится в строжайшем секрете. В тылу как раз есть возможность сработаться и привыкнуть друг к другу.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В классической снайперской двойке есть снайпер-корректировщик и снайпер-стрелок. От выстрела стоит звон в ушах. Так громко работает снайперская винтовка калибром 12,7 мм. Винтовка с говорящим названием «Опустошитель» сокрушительно бьет на дальность до двух с половиной километров.

«Техника, камеры, РЛС - какую цель укажут, по той и работаем. В зависимости от цели выбираем патрон. Бронебойный зажигательный патрон БТР за километр прошивает насквозь», - рассказывает снайпер с позывным «Топаз».

Российские подразделения перевооружаются на современные снайперские комплексы. В центре подготовки - арсенал винтовок с различными характеристиками, под выполнение любых боевых задач. Есть и трофейные, но в основном российского производства.

«Есть прямая связь практически со всеми производителями российского высокоточного оружия. Они имеют своих представителей в зоне СВО, которые оперативно реагируют на все наши замечания и оказывают нам любую необходимую техническую помощь», - рассказывает командир группы мобильных снайперов Тихоокеанского флота с позывным «Ярый».

«Ярый» рассказывает: сюда попадают те, у кого уже есть боевой опыт. Центр подготовки снайперов - как курсы повышения квалификации. Из лучших будут сформированы тяжелые снайперские пятерки. Состав и оснащение таких групп не раскрывают. Но эффективность уже доказана.

Вот кадры реальной боевой работы. Южнодонецкое направление, националисты проводят ротацию под покровом ночи. Наши морпехи уничтожают противника с расстояния без малого полтора километра.

На линии боевого соприкосновения снайперы решают сразу несколько задач.

«С помощью приборов наблюдения высокократных, тепловизионных мы выявляем наблюдательные пункты, маршруты выдвижения противника и можем вести корректировку артиллерийского огня, либо огня миномета АГС и т.д.», - рассказывает «Ярый».

Четыре выстрела - три попадания с расстояния 1050 метров. Снайпер с позывным «Мейс» показывает неплохой результат. В зоне проведения спецоперации он уже 8 месяцев. Пришел добровольцем.

«Здесь учат и отрабатывать цель на 100 процентов, и покидать позиции очень быстро, потому что на снайперов снарядов не жалеют, очень много проблем мы им создаем», - говорит «Мейс».

Учебный процесс идет постоянно, бойцы фактически живут на полигоне. Как только одни покидают центр, их место занимают новые. По словам инструкторов, на подготовку снайпера в мирное время уходит от 3 до 8 лет обучения. А в ходе боевых действий это происходит гораздо быстрее.