Краснов прибыл в китайский Сиань на заседание генпрокуроров стран ШОС

У российского генпрокурора запланированы встречи с коллегами из Китая, Монголии и Ирана.

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов прилетел в китайский город Сиань, где в среду состоится 21-ое заседание генеральных прокуроров стран ШОС. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Отмечается что у российского чиновника запланирован доклад о прокурорском надзоре за модернизацией в Российской Федерации приоритетных национальных проектов. Также Краснов планирует провести ряд встреч с генпрокурорами Китая, Ирана и Монголии, и подпишет ряд соглашений.

«Краснов прибыл накануне, чтобы провести несколько двусторонних встреч. На заседании руководители надзорных ведомств организации намерены обсудить роль прокуратуры в деле государственной модернизации», - сообщило РИА Новости.

Недавно Игорь Краснов провел заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов. Темой мероприятия стало противодействие коррупции, и поднимался вопрос о необходимости совершенствования законодательной базы для более эффективного противодействия коррупции.