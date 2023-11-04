Генпрокурор РФ провел заседание совета по противодействию коррупции
Игорь Краснов заявил о росте числа выявляемых преступлений.
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов о состоянии работы в сфере противодействия коррупции. Об этом сообщает телеканал «360».
В ходе мероприятия глава ведомства подчеркнул, что растет число выявляемых преступлений, совершенных организованными группами, а также в крупном и особо крупном размерах. Но существуют и некоторые проблемы.
Для их решения необходимо совершенствовать законодательную базу и скорректировать организацию оперативной и следственной работы.
В ходе заседания его участники обменяли мнениями. Также обсудили и вопросы повестки.