Генпрокурор РФ провел заседание совета по противодействию коррупции

© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов о состоянии работы в сфере противодействия коррупции. Об этом сообщает телеканал «360».

В ходе мероприятия глава ведомства подчеркнул, что растет число выявляемых преступлений, совершенных организованными группами, а также в крупном и особо крупном размерах. Но существуют и некоторые проблемы.

Для их решения необходимо совершенствовать законодательную базу и скорректировать организацию оперативной и следственной работы.

В ходе заседания его участники обменяли мнениями. Также обсудили и вопросы повестки.