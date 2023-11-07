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В Израиле согласились с необходимостью поставки гумпомощи в сектор Газа

Никита Черненко
04:17 07.11.2023
Премьер-министр Израиля заявил, что для ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа ЦАХАЛ может брать «тактические паузы».
В Израиле согласились с необходимостью поставки гумпомощи в сектор Газа
© Фото: Chen Junqing XinHua Globallookpress
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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился с необходимостью поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа. Об этом он сказал в ходе интервью с телеканалом ABC.

На вопрос о введении «тактических пауз» для ввоза помощи в Газу, Нетаньяху отметил, что ЦАХАЛ и ранее делал перерывы в боевых действиях с этими целями. Он подчеркнул необходимость поставки помощи мирным жителям, однако также отметил, что полное прекращение огня возможно только после уничтожения всех членов группировки ХАМАС.

«Единственное, что работает против ХАМАС - это военное давление. Полноценное прекращение огня невозможно и до тех пор, пока в газе остаются не освобожденными пленники ХАМАС», - сказал Нетаньяху.

Ранее Правительство США сообщило о разговоре американского президента Джо Байдена с премьер-министром Израиля на тему введения «тактических пауз» в боях в секторе Газа. Лидеры стран отметили, что эти паузы могли бы использоваться и для того, чтобы мирные граждане успели эвакуироваться из зон боевых действий.

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