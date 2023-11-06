Нетаньяху и Байден обсудили вопрос эвакуации жителей Газы из зон боевых действий

Лидеры сочли, что такие паузы могли бы дать время для гражданских, чтобы покинуть зоны боевых действий.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провел разговор с президентом США Джо Байденом о перспективах введения «тактических пауз» в боях в секторе Газа. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

Отмечается, что такие паузы могли бы вводиться для доставки гуманитарной помощи жителям Газы и эвакуации гражданских и заложников из зон боевых действий сектора. Одной из тем также стала ситуация на Западном берегу и «необходимость привлечения поселенцев-экстремистов к ответственности за насильственные действия».

«Лидеры обсудили возможность тактических пауз, которые позволили бы гражданским безопасно покинуть районы, где ведутся бои, а также для обеспечения доставки помощи нуждающемуся гражданскому населению и возможности освобождения заложников», - сообщили в Белом доме.

Байден заверил премьер-министра Израиля, что США продолжит поддерживать еврейское государство в борьбе с палестинским движением ХАМАС. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что в эту поддержку будут входить все необходимые инструменты и средства.