Боец с позывным Гвоздь: ПТРК «Корнет» как кость в горле для техники ВСУ

Российские военные продвигаются по лесополосе в районе Работино. Перестрелка идет с отрядом противника, который пытался подойти и закрепиться на новом рубеже, но наткнулся на серьезное сопротивление.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Одни из самых ожесточенных противостояний месяцами на Запорожском направлении между поселками Работино и Вербовое. Все лето российские бойцы отражали здесь атаки националистов, уничтожали бронетехнику и противостояли шквальному огню артиллерии противника. Но своих рубежей не сдали. В доказательство тому - поля, усеянные сгоревшими остовами танков и разбитые блиндажи на украинских позициях.

«По всей видимости, вышестоящим командирам глубоко все равно на личный состав. У них мобилизация полным ходом, наверное, у них безлимит на людей», - говорит замкомандира роты с позывным Гвоздь.

Бесконечные атаки ВСУ не только не сломили дух российских бойцов, но даже наоборот, научили их быть лучше своего противника во всем. Заместитель командира роты рассказывает, как противотанковые расчеты буквально оборачивали противника в бегство.

«Всю технику, которой удавалось проскочить нашу артиллерию, на подходах разбирали наши расчеты "Корнета". Когда идет наступление, ракеты летят отовсюду. У противника паника. Они бросают технику, которая даже не подбита», - добавил Гвоздь.

Противотанковые ракетные комплексы «Корнет» стали настоящим камнем преткновения для украинского наступления. Незаметные издалека, они наносят удары такой силы, что не выдерживает самая толстая броня танков.

«Вся Украина и украинская артиллерия охотится за нашими расчетами. Расчеты "Корнетов" - они как кость в горле для украинской техники, вообще не дают им проехать», - добавляет Гвоздь.

Стремясь повысить мобильность этих комплексов, разведчики нашли изящное и простое решение - установили его на быстроходный багги. На скорости свыше 120 километров в час даже по полю багги может быстро оказаться на огневой позиции вне зоны поражения противника, а потом исчезнуть, избежав удара вражеской артиллерии.

Силу наших парней противник давно и хорошо знает. Оставаясь в меньшинстве, они не раз давали отпор непрошеным гостям. На поле боя или на тренировке - работа у разведчиков находится всегда. И предстоящий профессиональный праздник многие из них проведут на боевых постах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.