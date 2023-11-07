В МИД РФ сообщили, что Франция сорвала участие России в заседаниях ЮНЕСКО

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Россия не смогла принять участие в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже из-за того, что делегатам не выдали вовремя визы. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила несоблюдение Францией обязательств по вопросу выдачи виз российским представителям.

«Из-за несвоевременной выдачи визы Ответственный секретарь Комиссии Т.Е.Довгаленко не смогла присутствовать на встрече Национальных комиссий стран-членов ЮНЕСКО накануне открытия Генконференции», - говорится в комментарии.

В ведомстве обратили внимание на системный характер подобных действий на мероприятиях международного уровня, которые проходили в Париже в последние месяцы.

По словам Захаровой, власти Франции проявляют самоуправство, не обращая внимания на действующие международно-правовые нормы. Официальный представитель российского МИД призвала гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле вмешаться в происходящее и принять меры.

Год назад Франция также отказала в выдаче виз российских дипломатов, которые должны были принять участие в мероприятии по линии ЮНЕСКО.

В апреле текущего года без виз остались журналисты из пула главы МИД Сергея Лаврова, а участникам российской делегации в ООН задержали срок их выдачи.