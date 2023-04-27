В стране и мире В МИД РФ назвали саботажем невыдачу виз журналистам пула Лаврова Визы были выданы журналистам в момент, когда самолет, на котором они должны были лететь, уже был в воздухе. Читайте нас на: В МИД РФ считают решение посольства Соединенных Штатов не выдавать визы журналистам пула Сергея Лаврова саботажем. Напомним, ранее журналистам пула Лаврова выдали визы в США тогда, когда самолет, на котором они должны были лететь, поднялся в воздух. Журналисты должны были сопровождать главу МИД РФ в рабочей поездке в Нью-Йорке, где он председательствовал на заседаниях Совбеза ООН 24 и 25 апреля. Экспертное мнение и аналитика