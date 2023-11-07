Инструктор «Вивальди» рассказал, чему учит будущих операторов БПЛА

Как объяснил инструктор «Вивальди», будущие операторы БПЛА, которые тренируются на полигоне, должны научиться делать пикирование и попадать в маленькие проемы в виртуальной среде, прежде чем перейти на реальные дроны.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Запорожской области на испытательно-тренировочном полигоне инженеры тестируют новые технические решения из области ударных беспилотных систем, а операторы дронов оттачивают свои навыки. Все это лишь часть большой системы подготовки, созданной на базе добровольческого батальона им. Судоплатова. Региональные власти помогли создать целый комплекс по подготовке специалистов, по разработке, созданию, пилотированию и применению беспилотников.

Компьютеры в ряд, окна плотно закрыты, в зале полная тишина - слышны лишь щелчки пультов управления. Все это похоже на киберспортивный игровой клуб. На деле же так выглядит самая настоящая подготовка будущих пилотов боевых дронов.

«Это симуляция реальных полетов. Разница между реальными полетами и симуляцией - только небольшие отклонения в физике», - пояснил полетный инструктор с позывным «Вивальди».

Он ежедневно ведет занятия у курсантов летной школы. Здесь каждый учится с нуля, и это напоминает езду на велосипеде: прежде, чем полететь, придется много раз упасть. Поэтому первые свои шаги - вернее, взлеты - курсанты отрабатывают в виртуальной среде.

«Чтобы научиться летать, надо отлетать минимум сто часов, чтобы научиться попадать в маленькие проемы, держать ровно горизонт и научиться делать пикирование», - рассказал «Вивальди».

Сто часов - это примерно две недели ежедневной подготовки. И это лишь азы FPV-пилотирования. К слову, сама аббревиатура FPV буквально переводится и расшифровывается как «вид от первого лица». Оператор в полете видит то же, что и беспилотник. Это все равно, что взглянуть на мир глазами птицы. И с этого ракурса поле боя выглядит совсем иначе.

По инициативе руководства центра подготовки курсанты сами занимаются сборкой и наладкой дронов. Так они научатся понимать принципы работы дрона и устранять неисправности, если те возникнут.

Еще недавно подобные ударные системы называли оружием будущего. Теперь же эту технику использует большинство подразделений российской армии. Маленькие летающие игрушки превратились сначала в инструмент разведчика, а затем и в грозное оружие. Юркие и неуловимые, снаряженные самыми разными боеприпасами, FPV-дроны способны уничтожить противника, где бы тот ни прятался: в траншее или за броней тяжелого танка. Применение малых беспилотников изменило привычный взгляд на ведение боевых действий. Российские военнослужащие успешно совершенствуют тактические приемы применения новых средств поражения.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения вражеского автомобиля боеприпасом «Ланцет». Большегрузный украинский автомобиль обнаружили операторы БПЛА, он прятался в лесополосе.