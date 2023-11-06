Армия В МО показали, как «Ланцет» уничтожает украинское авто для подвоза боеприпасов Российские операторы БПЛА обнаружили скрытое в лесополосе украинское авто для подвоза боеприпасов, вскоре его уничтожили. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский автомобиль для подвоза боеприпасов. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России. Большегрузный автомобиль ВСУ обнаружили операторы БПЛА. Он был спрятан в лесополосе. Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили ЗРК Stormer британского производства барражирующим «Ланцетом» в районе Елизаветовки. Кроме того, противник потерял САУ «Гвоздика», три минометных расчета, и были сорваны восемь попыток ротации. Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика