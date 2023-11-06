В МО показали, как «Ланцет» уничтожает украинское авто для подвоза боеприпасов
Российские операторы БПЛА обнаружили скрытое в лесополосе украинское авто для подвоза боеприпасов, вскоре его уничтожили.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский автомобиль для подвоза боеприпасов. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.
Большегрузный автомобиль ВСУ обнаружили операторы БПЛА. Он был спрятан в лесополосе.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили ЗРК Stormer британского производства барражирующим «Ланцетом» в районе Елизаветовки. Кроме того, противник потерял САУ «Гвоздика», три минометных расчета, и были сорваны восемь попыток ротации.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.