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Латвийский МИД вручил ноту протеста Временному поверенному в делах РФ Зыкову

Марина Крижановская
20:12 07.11.2023
Во внешнеполитическом ведомстве Латвии заявили, что вручили ноту протеста из-за подозрений в нарушении российским самолетом воздушного пространства этой страны.
Латвийский МИД вручил ноту протеста Временному поверенному в делах РФ Зыкову
© Фото: Bernd Elmenthaler Keystone Press Agency Globallookpress
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МИД Латвии вручил ноту протеста Временному поверенному в делах России Олегу Зыкову.

Данный шаг латвийской стороны, как сообщается, обусловлен подозрениями в нарушении российским самолетом воздушного пространства Латвии. Об этом заявил министр иностранных дел этой прибалтийской страны Кришьянис Кариньш, написав в соцсети Х (ранее Twitter).

«Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии вызвали главу российского посольства и вручили ему ноту протеста», - заявил Кариньш.

В марте этого года от должности посла РФ в Латвии был освобожден Михаил Ванин. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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