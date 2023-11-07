Латвийский МИД вручил ноту протеста Временному поверенному в делах РФ Зыкову

Во внешнеполитическом ведомстве Латвии заявили, что вручили ноту протеста из-за подозрений в нарушении российским самолетом воздушного пространства этой страны.

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МИД Латвии вручил ноту протеста Временному поверенному в делах России Олегу Зыкову.

Данный шаг латвийской стороны, как сообщается, обусловлен подозрениями в нарушении российским самолетом воздушного пространства Латвии. Об этом заявил министр иностранных дел этой прибалтийской страны Кришьянис Кариньш, написав в соцсети Х (ранее Twitter).

«Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии вызвали главу российского посольства и вручили ему ноту протеста», - заявил Кариньш.

В марте этого года от должности посла РФ в Латвии был освобожден Михаил Ванин. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.