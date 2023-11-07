Сотрудники ФСБ задержали замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова

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Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов оказался под следствием, дома и в служебном кабинете высокопоставленного сотрудника полиции проходят обыски. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах.

«Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов», - рассказал источник агентства.

По данным РИА Новости, Исмаилов оказался в поле зрения ФСБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По информации Mash, вместе с ним по делу проходит еще один из руководящих работников МВД Дагестана - Далгат Абдулгапуров. Оба этапированы в Москву.

Исмаилов работает в МВД Дагестана почти четыре года, до этого служил в родном Дербенте, был начальником следственной части.