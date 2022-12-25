Сливаясь с обществом: как работает российская военная контрразведка

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военная контрразведка России. Одна из самых закрытых и самых секретных специальных служб нашего государства. Она была создана еще во времена царской империи. Потом получила колоссальное развитие после революции. А сформировалась как служба в годы Великой Отечественной Войны. СМЕРШ - «смерть шпионам». Это была самое сильное в мире контрразведывательное подразделение. И именно оно заложило основы всей работы сегодняшней военной контрразведки.

День военной контрразведки всегда начинается с поминовения тех, кто уже никогда не вернется из своего, практически всегда, неизвестного боя. Без речей и фамилий. Без упоминания заслуг и наград. Просто - цветы, гимн страны, парадный караул и минута молчания. Памяти тех, кто, даже погибнув в этом невидимом бою, всегда этот бой выигрывал. Ценой собственной жизни.

В этом году военная контрразведка России отмечает 104 года со дня своего официального создания. И анализируя этот путь, и самое главное события последних лет, становится понятно, что сложилась не только уникальная школа, но и сложилось уникальное, скорее, человеческое сообщество людей, занимающиеся работой контрразведчика - уникальных «профессионалов», без которых нам не состояться, как независимой, суверенной стране.

«Хотелось бы поздравить сотрудников военной контрразведки, прежде всего ветеранов и сказать, что я восхищен ветеранами, которые показывают чудеса боевого духа, заряжают нас на победу. Военные контрразведчики, молодые ребята - это наша гордость. Ребята, которые не сдаются, которые уверенно шагают к победе. Им крепкого здоровья, благополучия и самое главное, чтобы они берегли себя. Мы сегодня убедились, что наши молодые ребята, молодые военные контрразведчики, они оказались очень достойными, честными, порядочными людьми. Это люди на которых мы уже сегодня можем равняться. Времена меняются, жизнь идет, продолжается и она проверяет на излом. Я вас заверяю, что на излом они проверяются, они твердые, это наши военные контрразведчики, молодые. С праздником, с днем военной контрразведки, уважаемые товарищи!», - сказал начальник департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев.

Реальная работа военной контрразведки далека от красиво разрекламированного образа «некоего Джеймса Бонда». Работа контрразведчика - это в первую очередь психология и анализ. Первую попытку понять - кто же на самом деле эти люди, российские писатели, сценаристы и режиссеры предприняли почти 60 лет тому назад. Многосерийный фильм «Адъютант его превосходительства» в нашей стране, да и не только, посмотрели миллионы. Он стал открытием для тех, кто думал о работе контрразведки, как о жизни полной погонь и перестрелок и заставил по-другому взглянуть на тех, кто боролся за будущее нашей страны.

Второй, и едва ли ни самой удачной попыткой понять суть контрразведывательной работы, как говорят сами контрразведчики, стала книга Владимира Богомолова «В августе 44-го», которой сам автор изначально дал название «Момент истины». Она перевернула в сознании общества представления о работе подразделения контрразведки СМЕРШ - «Смерть шпионам», которое и по сей день все специалисты контрразведывательной деятельности, всех разведок всех стран, считают самым эффективным в мире.

Прокачать. Из порядка слов в предложении и окончаний, произносимых букв и дыхания, внешнего вида, одежды, швов на гимнастерке, заусениц на пальцах и мельчайших, постоянно меняющихся полутонов поведения - понять, кто перед тобой на самом деле.

Попытки понять, что такое «российская военная контрразведка» кинематографисты предпринимают и в наши дни. Буквально на днях, на большой экран вышел фильм «Тень. Взять Гордея». В самом начале фильма главному герою кажется, что теперь его жизнь и работа будут, как сплошной голливудский блокбастер.

Но реальность оказывается совершенно иной. Оценить работу и, как говорят киношники, сказать «было-не было» пригласили руководителя департамента военной контрразведки ФСБ Николая Юрьева.

«Я считаю, что это был честный, правильный взгляд. Мы увидели настоящего, молодого контрразведчика, который честно делает дела, защищает свою страну, рядом с ним такие же хорошие, молодые ребята», - сказал Юрьев.

В миру - контрразведчики обычные люди. Форму стараются не носить - «чтоб людей не пугать», как они говорят, смеясь. Вычислить их в толпе - практически невозможно. Они сливаются с обществом, причем с любым, независимо от профессиональной принадлежности - работа такая. Само общество узнает о том, что они делали, и сделали, на самом деле - лишь по прошествии многих лет. Когда с архивных документов снимают грифы секретности.

Про работу контрразведчика написано множество книг и, по сути, не написано ничего. Документальные труды об их работе выходят крайне редко, да и то - минимальным тиражом.

Контрразведчики - это обычные живые люди, такие же, как и все остальные. Если уйти от образов в кино - это в первую очередь хорошие психологи и аналитики, которые умеют увидеть за, казалось бы, не связанными друг с другом фактами, систему. В общем, военная контрразведка - это не Голливуд, а багаж знаний, психология, образованность и «нечеловеческая» интуиция.

Подробнее о работе российских военных контрразведчиков смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».